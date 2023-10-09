На севере Карелии внедорожник с молодой женщиной за рулем слетел с дороги

Водитель не справилась с управлением, автомобиль оказался в кювете.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспеккции Карелии.

ДТП произошло утром в понедельник, 9 октября, в 8.20, около Кеми. Там водитель Chevrolet Niva не справилась с управлением и ее авто съехало в кювет.

В результате аварии 32-летняя водитель получила травмы, за медпомощью женщина обратилась самостоятельно.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что на юге Карелии водитель удивил спасателей, направив свой пикап в болото.