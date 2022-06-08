На севере Карелии вновь ограничат движение

На участке дороги А-137 вновь будет приостановлено движение из-за взрывных работ.

Подведомственное ФДА «Росавтодор» ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что 23 июня с 14.30 до 17.00 будет ограничено движения для всех видов транспорта на участке с 95-го по 97-й километр дороги А-137 (автомобильная дорога Р-21 «Кола»–Тикша–Ледмозеро–Костомукша–государственная граница с Республикой Финляндия). Причиной ограничения станут взрывные работы.

В Упрдоре извиняются за временные неудобства и просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок.

Напомним, на этой же трассе 22 и 23 июня движение будет перекрыто в первой половине дня также из-за буровзрывных работ.