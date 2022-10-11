На севере Карелии волки разорвали и съели собаку (ФОТО)

В поселке Тэдино местные жители пожаловались на волков, разорвавших очередную собаку.

В паблике «ТЭДИНО» пользователи разместили фотографии кровавых следов на снегу, оставшихся от волков и их жуткой трапезы в поселке, расположенном в Лоухском районе Карелии.

Как уточнил автор фотографий, волки загрызли и съели собаку у местных жителей.

Напомним, ранее волки устроили настоящий террор, запугав жителей поселка Пяльма в Пудожском районе и их собак.