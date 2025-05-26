На севере Карелии зафиксировано аномальное количество обращений из-за укусов клещей

Как обезопасить себя и что делать в случае укуса.
В этом году в Карелии наблюдается высокая активность клещей, особенно много обращений в северных районах республики.
Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков назвал такое количество аномальным. Он напомнил о мерах предосторожности и рассказал, что нужно делать, если клещ все же присосался.
Лучшая профилактика от клещевых инфекций — это прививка. Ее лучше делать до начала эпидсезона. Меры защиты:
Если клещ все же присосался, его нужно аккуратно удалить пинцетом, ниткой или с помощью шприца.
Держите пинцет строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси. Клещ должен вскоре сам выйти из кожных покровов. Если пинцета нет, можно обернуть пальцы марлей и действовать аналогично.
Еще один способ — прочную нитку завязать в узел как можно ближе к хоботку клеща. Клеща извлекают, медленно раскачивая и подтягивая вверх.
Также можно использовать шприц. Верхнюю часть шприца отрезают, кожу вокруг укуса смачивают водой водой. Далее нужно приложить шприц к месту присасывания и потянуть поршень вверх. Место укуса обязательно продезинфицировать.
Извлеченного клеща следует поместить в герметичную емкость и в течение 2 суток сдать на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии по адресу: Петрозаводск, ул. Пирогова, 12. Исследование клеща сделают на платной основе.
Бесплатную медицинскую помощь окажут в Республиканской инфекционной больнице – клеща снимут, пациента осмотрят. Там же могут ввести иммуноглобулин против клещевого энцефалита — бесплатно для детей, беременных, ветеранов ВОВ и тех, чей клещ оказался зараженным.
При появлении температуры, головной боли или других тревожных симптомов после укуса нужно срочно обратиться к врачу.
Напомним, ранее стало известно, что мальчик, попавший в реанимацию после укуса клеща, вышел из комы и открыл глаза.
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