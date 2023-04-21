На севере Карелии ждут дым от пожаров в Канаде

Специалист рассказал, куда идет основной поток дыма от полыхающих в Канаде пожаров.

Утром в четверг, 15 июня, в небе над Петербургом заметили дымку. Она видна вдоль горизонта над городом и над Финским заливом. «Фонтанка» обратилась к ведущему специалисту центра «ФОБОС» Михаилу Леусу и попросила помочь разобраться в ситуации.

Синоптик объяснил, что существует несколько факторов появления сегодняшней дымки над Петербургом: сухая и теплая погода, господство антициклона и лесные пожары в Канаде.

«По данным спутниковых снимков Meteosat-10, уже от 13 июня, видно, что дым от лесных пожаров в Канаде, двигаясь над северной Шотландией, вдоль побережья Норвегии, над Финляндией, затем направился на территорию Северо-Запада России», — поделился Леус своим мнением с «Фонтанкой».

Специалист уточнил, что основной поток дыма от пожаров в Канаде проходит по границе Карелии и Мурманской области, однако не исключено, что какой-то вклад в дымку над Санкт-Петербургом канадские пожары могли внести.

«Еще один момент: дымы перемещаются на больших высотах, что, как и дальнее расстояние, усиливает их рассеивание. Так что 100% не только дым», — добавил ведущий специалист центра «ФОБОС».

Накануне стало известно, что дым из Канады ждут в Финляндии. Местные СМИ сообщили, что он должен достигнуть финской территории в ближайшие дни, а сейчас дым уже достиг Норвегии.