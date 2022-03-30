На севере Карелии жителей призывают оформить окна символами Победы

Жителей Костомукши призывают присоединиться к акции «Окна Победы».

В преддверии 9 мая власти Костомукши предлагают всем неравнодушным горожанам присоединиться к Всероссийской акции «Окна Победы».

Участники акции оформляют окна квартир, домов, а также офисов, школ или детских садов символами Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

Как объяснили в администрации городского округа Костомукши, символы можно изобразить с помощью красок, вырезать трафареты из бумаги, выложить стикерами или другим образом.

Напомним, в Петрозаводске в преддверии дня победы волонтеры раздадут жителям города георгиевские ленточки.