На севере Петербурга рабочий погиб, попав в производственный станок

В Санкт-Петербурге на производстве на Большом Сампсониевском проспекте произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Вчера, 25 августа в Петербурге на Большом Сампсониевском проспекте молодой сотрудник завода погиб в результате попадания в станок для производства сверхмолекулярного полиэтилена. По предварительной информации, новый работник не прошел необходимого обучения технике безопасности. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собственные источники.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия. Прокуратура взяла расследование инцидента под особый контроль.