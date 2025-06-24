На севере Петрозаводска загорелась иномарка

Сообщение о пожаре поступило вечером в субботу.

12 июля в микрорайоне Петрозаводска Соломенное загорелся автомобиль.

Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности, сообщение о возгорании поступило в 17:29. Вспыхнул автомобиль Ауди на улице 9 Января.

На место происшествия выезжал дежурный караул пожарной части № 75 – один автомобиль и пять человек личного состава.

Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.