На севере Петрозаводска загорелась иномарка

Сообщение о пожаре поступило вечером в субботу.
12 июля в микрорайоне Петрозаводска Соломенное загорелся автомобиль.
Как рассказали в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности, сообщение о возгорании поступило в 17:29. Вспыхнул автомобиль Ауди на улице 9 Января.
На место происшествия выезжал дежурный караул пожарной части № 75 – один автомобиль и пять человек личного состава.
Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
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