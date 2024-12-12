На Северной железной дороге вводится новый график движения поездов

Новый график движения поездов вводится на Северной железной дороге с 15 декабря.

О введении нового графика поездов сообщили на сайте РДЖ.

Так, в воскресенье, 15 декабря, с 00.00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог, в том числе и на Северной магистрали, вводится новый график движения поездов. Впервые РЖД его вводит на три года — с 2024 по 2027 годы.

По Северной железной дороге в новом графике предусмотрено курсирование 173 поездов дальнего следования, что на 15 поездов больше, чем в действующем графике.

Количество скорых и скоростных поездов увеличится с 53 до 59 пар. Одна пара — это поезда туда и в обратном направлении, отметили в источнике.

У 31 поезда сократится время в пути от 1 минуты до 3 часов 30 минут. Быстрее будут следовать поезда № 22/210 Москва — Лабытнанги, № 15 Архангельск — Москва, № 306 Сыктывкар — Усинск. Сократится время в пути у 8 поездов, которые курсируют между Архангельском, Костромой, Воркутой, Череповцом, Печорой и южными курортами Анапой, Адлером.

Поменяется расписание у 19 поездов, в том числе на направлениях Архангельск — Санкт-Петербург, от Москвы на Лабытнанги, Череповец, Воркуту.

Также пойдут новые поезда: между Архангельском и Кисловодском в осенне-зимний период, летний Вологда — Адлер, зимний Котлас — Москва, а также третья пара «Ласточек» Кострома — Москва. При повышенном спросе будут осуществлять перевозки дополнительный поезд Архангельск — Москва и пятая пара «Ласточек» Иваново — Москва по праздникам.

Будут курсировать беспересадочные группы вагонов:

Череповец — Москва ежедневно с поездом № 16/15 Архангельск — Москва; Северодвинск — Москва и Архангельск — Москва (чередуясь через день) с поездом № 126/125 Череповец — Москва. Вагоны будут доставлять для переприцепки в Вологде специально назначенные поезда из/в Череповца и Северодвинска.

Отменяется поезд № 116/115 Архангельск — Москва, а также поезд Северодвинск — Исакогорка.

Всего в новом графике по сети российских железных дорог будет предусмотрено курсирование 627 пар пассажирских поездов дальнего следования, что на 13 пар больше, чем в действующем графике движения. Также до 410 пар увеличится количество поездов категорий «Скорый», «Скоростной» и «Высокоскоростной» — в существующем графике курсировали 405 пар поездов этих категорий, отметили на сайте РЖД.