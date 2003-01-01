На Сямозере спасли унесённого течением рыбака из Белоруссии

В центральной части Карелии нашли пропавшего интуриста.

Сегодня утром недалеко от деревни Сямозеро Пряжинского района сотрудники МЧС Карелии нашли пропавшего рыбака из Белоруссии, сообщили в ведомстве.

Путешественник находился в 17 километрах от турбазы «Кишкойла», куда прибыл на отдых вместе с друзьями.

— У мужчины села радиостанция и закончился бензин для мотора, поэтому его далеко унесло течением. В медицинской помощи он не нуждался. Мы доставили его к товарищам на базу отдыха. За помощь нам выразили благодарность, — рассказал заместитель начальника СПСЧ Республики Карелии (по ПАСР) Станислав Скрипин.

