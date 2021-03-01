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На сколько подорожали автомобили с 1 марта: опубликованы цены на популярные модели

Новости. Общество
16:25, 02 Марта 2021
фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Renault, Nissan, Toyota и другие компании снова переписывают ценники: некоторые бренды подняли цены на одну-две модели, а другие — на весь модельный ряд.

Редакция Autonews.ru сравнила стоимость популярных моделей в феврале с ценами, которые появились на официальных сайтах автопроизводителей 1 марта.

Стоимость практически всех моделей подняли компании Nissan, Renault и Volvo. В модельной линейке Toyota ценник увеличился только у RAV4.

Также стали дороже модели Peugeot 408 и Mitsubishi Eclipse Cross.

Таблице цен смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

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