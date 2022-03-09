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На сколько выросли цены на лекарства в Карелии?

Новости. Общество
12:57, 19 Марта 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Специалисты Минздрава республики и аптечной сети рассказали, кто регулирует цены на лекарства и на сколько они выросли в Карелии.

В рамках проекта «Объясняем.рф» состоялся прямой эфир, в ходе которого министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения Минздрава республики Ирина Ховченина, а также исполнительный директор ООО «Сердце Карелии» Ирина Горенко ответили на самые актуальные вопросы о наличии лекарств в регионе и ценах на них.

На вопрос, кто регулирует цены на лекарства и на сколько они выросли, Ирина Горенко ответила:

- На территории России государство регулирует цены на препараты, вошедшие в перечень жизненно необходимых. Цена препаратов, которые не вошли в данный перечень, регулируется самой аптечной сетью.

Мы все имеем право устанавливать ту наценку, которую считаем необходимой, справедливой, рыночной. Сегодня, общаясь с коллегами, видим, что есть рост цен у поставщиков на дорогостоящие позиции в среднем на 7-12 процентов. На иные позиции рост цены составил до 25 процентов. То есть повышение цены есть.

Ответы на вопросы о дефиците лекарств, сроках их поставок в Карелию и других актуальных проблемах лекарственного обеспечения жителей, читайте здесь.

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