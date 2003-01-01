На скорой помощи Петрозаводска проведут проверку после анонимного обращения о кризисе в учреждении

На днях в соцсетях появилось анонимное обращение якобы от коллектива станции скорой помощи Петрозаводска.

Анонимность обращения объясняется тем, что медики опасаются увольнений и преследования. По словам неизвестных авторов (или автора) обращения, на станции скорой возникли серьезные разногласия и проблемы. В частности, авторы жалуются, что главный фельдшер выходит за рамки должностных обязанностей, принимает решения в одиночку, вмешивается в маршрутизацию выездов и навязывает экипажам «оптимальные» маршруты без учёта дорожной обстановки, времени доезда и характера вызова. Так, сообщается, что медперсоналу навязывают немедицинские функции (в том числе мытьё машин), хотя уборку должен выполнять специально нанятый персонал, на который выделены средства. Это приводит к задержкам на вызовах, лишним расходам топлива, росту стресса у бригад и отвлечению от профильной работы, — говорится в обращении.

Также отмечается критическое состояние автопарка: большинство машин отработали 2-3 нормативных срока, к тому же одна машина обслуживает 2-3 смены. Медики работают на 1,5-2 ставки, премии не выплачиваются, жалобы коллектива игнорируются, вместо поддержки — давление и угрозы.

Авторы письма требуют провести инвентаризацию автопарка и составить список непригодных машин, выделить средства на закупку минимум 10 новых автомобилей. Также просят вернуть главного фельдшера к прямым обязанностям и исключить вмешательство в маршрутизацию, нанять персонал для уборки, восстановить систему мотивации (справедливые премии, доплаты за переработки) и обеспечить прозрачность распределения бюджета.

В официальном паблике Республиканской больницы скорой помощи прокомментировали данное обращение и пообещали провести проверку. В частности, попросили анонима написать официальное обращение в адрес администрации РБ СЭМП для проведения служебной проверки.

— На сегодня ни одной жалобы от сотрудников скорой помощи на главного фельдшера станции скорой и неотложной медицинской помощи не поступало. Будет проведено расследование. Цели кого-то уволить или преследовать нет! — отметили в администрации. Также в учреждении прокомментировали, что в 2025 году в РБ СЭМП была создана комиссия для контроля работы автохозяйства скорой помощи. Нарушения сотрудников стали причиной её появления. Комиссия следит за маршрутами машин, их использованием по назначению и предотвращает слив бензина. Контролирует работу комиссии Игорь Александрович Кижнерман, заместитель министра здравоохранения РК.

Также в больнице сообщили, что за организацию работы скорой отвечают руководитель автохозяйства и главный фельдшер, наряду с другими ответственными сотрудниками. В должностные обязанности главного фельдшера, о которых сообщил аноним, входит полный контроль над станцией скорой помощи. Работа фельдшерской бригады неразрывно связана с деятельностью водителей. Согласованность их действий находится в зоне ответственности руководителей скорой помощи.

