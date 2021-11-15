На следующей неделе энергетики проведут неотложные работы по увеличению надежности энергоснабжения потребителей 

Прионежская сетевая компания будет работать на энергообъектах в 11 районах Карелии.

Часть работ потребует кратковременных отключений электроэнергии.

С 6 по 12 декабря кратковременные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- 7 декабря с 10.00 до 13.00. Поселок Калевала: улицы Вяйнямейнена, Марии Михеевой (обе частично).

- 8 декабря с 10.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

Кемский муниципальный район:

- 6 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Кривой Порог: улицы Кольцевая, Белопорожская, Подужемская; поселок Авнепорог.

- 6 декабря с 13.30 до 14.00 и 9 декабря с 17.00 до 17.30. Город Кемь: 20-й километр (АЗС).

- 7 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 5-27), переулок Юбилейный (дом 1).

- 8 декабря с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 4-45), Слободская (дома 1, 3).

- 9 декабря с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Береговая (дома 1, 4, 5).

Кондопожский муниципальный район:

- 6 и 7 декабря с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Садовая, Заозерная, Зеленая, Сандальская.

- 6 декабря с 10.00 до 11.00. Поселок Гирвас: здание детского сада.

- С 7 по 12 декабря с 9.00 до 17.00. Деревня Эльмус.

- 7 декабря с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Железнодорожная.

- С 9 по 12 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Гирвас: улицы Кондопожская, Красная, Западная, Восточная, Чапаева.

- 8 декабря с 10.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Парковая; деревня Лижма; поселок Святнаволок.

- 10 декабря с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Советов, переулок Каменистый.

- 10 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Гирвас; деревня Койкары.

Костомукшский городской округ:

- 9 декабря с 14.00 до 15.00. Город Костомукша: улицы Возрождения, Снежная, Светлая (частично).

Лоухский муниципальный район:

- 9 декабря с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00. Поселок Кестеньга: улицы Советская, Новая.

Муезерский муниципальный район:

- 7 декабря с 10.00 до 14.00. Поселок Муезерский: улицы Строительная, 8 Марта, Правды, Гагарина, здание ЦРБ.

- 7 декабря с 11.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улицы Лисициной, Пионерская.

- 8 декабря с 8.00 до 11.00 и 10 декабря с 14.00 до 17.00. Поселки Гимолы, Суккозеро, Мотко, Тумба, Лендеры.

Сегежский муниципальный район:

- 7 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Советская (дом 20).

- 7 декабря с 9.30 до 15.00. Поселок Надвоицы: улицы Полевая, Новая, Набережная.

- С 7 по 9 декабря с 13.10 до 15.10. Деревня Вожмогора.

- С 7 по 9 декабря с 9.00 до 17.00. Поселки Табой Порог, Попов Порог, Кяргозеро.

Олонецкий национальный район:

- 6 и 7 декабря с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Новая, Октябрьская (дома 4-35), Ключевая, Зеленая, Луначарского, Буденного, Светлая, Станция Олонец, Майская (дома 12-16), Лесная, Школьная (дом 12-А), переулки Новый и Буденного, здания водонасосной станции, железнодорожного вокзала, магазина «Магнит».

- 6 и 8 декабря с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Красноармейская (дома 19, 24-38), переулки Красноармейский и Полевой. Здание спортивной школы.

- 7 декабря с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улица Луговая.

- 9 декабря с 10.00 до 14.00. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-129).

- 10 декабря с 9.00 до 12.00. Деревня Тукса: улицы Центральная (дома 150-158), Садовая.

- 10 декабря с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова (дома 22-39), Свободы (дома 41-45), Солнечная (дом 1); деревня Судалица (дома 1, 3, 5).

Питкярантский муниципальный район:

- 7 декабря с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: гаражи «Мосавтодор».

- 8 декабря с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: улицы Цветочная (дома 1-13), Сиреневая (дом 1).

- 9 декабря с 11.00 до 15.00. Поселок Ляскеля: улицы Рыбацкая, Садовая.

Прионежский муниципальный район:

- 6 декабря с 10.00 до 14.00. Деревня Бесовец: СНТ «Раздолье».

- 6 декабря с 14.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Астра».

- С 6 по 10 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа; поселок Заозерье: улицы Лесная, Зеленая; село Деревянное: улицы Новоселов, Молодежная.

- 7 декабря с 10.00 до 16.00 и 8 декабря с 10.00 до 14.00. Деревня Бесовец: СНТ «Северные просторы».

- 7 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга: улица Железнодорожная.

- 8 декабря с 9.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Мира; поселок Деревянка: улицы Нагорная, Ключевая, Поселковая.

- 8 декабря с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: ООО «Нелукса», СНТ «Сосенка»; местечко Хутор: Коммунская корба.

- 8 декабря с 14.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Солнечный», «Маяк».

- 9 декабря с 10.00 до 14.00. Деревня Бесовец: СНТ «Подсолнух».

- 9 декабря с 14.00 до 16.00. Деревня Бесовец: СНТ «Природа».

Пряжинский национальный район:

- С 6 по 10 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Школьная (частично), Пушкина, Первомайская, здания пожарной части и кафе «Айно».

- 7 и 8 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: ИП Килаева Р.В, нефтебаза ООО «Ринотек»; местечко Падозеро: 28-й и 33-й километры; местечки Урозеро, Намоево, Порожки, Сургуба, близлежащие СОТы.

- 9 декабря с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Сущевича.

- 10 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Кутижма.