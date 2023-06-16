На сложном перекрестке в Петрозаводске столкнулись три автомобиля (ВИДЕО)

ДТП произошло в районе Сулажгора в карельской столице.
Видео последствий ДТП на перекрестке улиц Шуйская и Сулажгорская было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
«ДТП на улице Шуйская. Судя по всему, три участника — дальше еще один стоит», — прокомментировал видео автор.
Авария произошло сегодня, 17 июня. Информации о пострадавших не поступало, автомобили получили механические повреждения.
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