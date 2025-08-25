На смартфоны с Android запретят устанавливать неофициальные приложения

Уже с октября скачать приложения на смартфоны с Android можно будет только с официальных магазинов приложений Google. Это лишит доступности приложений в России, поскольку с 2022 года действуют санкции.

Под флагом борьбы с пиратством Google уже с 1 октября 2025 года запретит устанавливать APK-файлы. APK-файлы (Android Package Kit) позволяют устанавливать приложения для Android не только из официального магазина приложений (Google).

В компании сообщают, что вводят такую меру для борьбы с вредоносным ПО и финансовым мошенничеством. Более того, с 2026 года на сертифицированные устройства Android можно будет устанавливать только приложения от разработчиков, прошедших проверку.

Это требование распространяется на «сертифицированные устройства Android» с Play Protect и предустановленными приложениями Google. В Play Store аналогичные требования были введены в 2023 году, но теперь Google делает это требование обязательным для всех способов установки, включая сторонние магазины приложений и загрузку неопубликованных приложений, когда вы загружаете APK-файл из стороннего источника.

APK-файлы, сторонние приложения полезны, когда приложение не доступно в магазине или требует особых разрешений. Либо, когда действует санкционная политика, как в данный момент в России. С 2022 года пользователи из России не могут приобретать приложения, игры и контент (например, книги и фильмы), оплачивать подписки и совершать покупки в приложениях через Google Play. Это связано с неработающими платежными системами.

Таким образом, уже скоро россияне со смартфонами с Android могут столкнуться с проблемой загрузки вообще любых приложений.

Добавим, что Google сохраняет возможность разработчикам приложений попасть в официальные магазины. Но для этого им придется пройти верификацию у Google.