На собачьих площадках в Петрозаводске гуляют дети

На планерке в администрации Петрозаводска обсудили вопросы обслуживания площадок для выгула собак.

По информации замглавы Петрозаводска Юлии Мизинковой, в городе оборудовано три площадки для выгула собак: на территории парка «Зеленый берег» на Перевалке, в Новодревлянском сквере в Скандинавии, а также в Приозерном парке в центре города.

На планерке бывшая депутат от Скандинавии поинтересовалась, на чьем балансе находятся данные площадки.

«Там заборы ломают, дети гуляют, площадки приходят в негодность, и мы не знаем, к кому обращаться», — сказала куратор микрорайона Скандинавия.

В ответ Юлия Мизинкова сообщила, что за состоянием площадок следит ООО «Комбинат благоустройства», который согласно требованиям законодательства раз в неделю убирает мусор из урн.

«Обращения граждан мы также отправляем подрядчику, чтобы чаще производилась уборка мусора. Мелкий ремонт будем планировать», — сказала Мизинкова.