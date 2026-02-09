На Солнце произошла мощная вспышка класса М

Такие вспышки могут провоцировать магнитные бури.

Ранним утром 9 февраля на Солнце зарегистрирована вспышка предпоследнего, М-класса, рассказывает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Событие зафиксировано в 05:27 по московскому времени в активной группе пятен 4366 и продолжалось 30 минут. Его мощность оценивается как M2.8 в рентгеновском диапазоне.

Эта же активная область 8 февраля обновила рекорд XXI века по количеству вспышек высокой мощности. На её счету уже 66 вспышек классов М и Х. Вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, могут стать причиной магнитных бурь и повлиять на работу спутников и энергосистем.

Напомним, один из самых мощных всплесков солнечной активности в XXI веке, наблюдавшейся с начала февраля, неожиданно прекратился. При этом гигантские взрывы на светиле почти не вызвали ожидаемых магнитных бурь на Земле.