На Солнце произошла новая мощная вспышка

Специалисты рассказали, ждать ли магнитных бурь.

Утром 9 июля в 07:25 по московскому времени на Солнце зафиксировали мощную вспышку класса М1.3. Как сообщили в Институте прикладной геофизики, она продолжалась 28 минут.

Это уже вторая вспышка предпоследнего класса мощности в июле — предыдущая произошла 8 июля. Специалисты лаборатории солнечной астрономии уточняют, что обе вспышки не окажут влияния на Землю.

Солнечные вспышки классифицируют по мощности, всего есть пять классов – A, B, C, M и X. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой способны спровоцировать магнитные бури на Земле.

Напомним, ранее на Солнце зафиксирован рекордный выброс плазмы.