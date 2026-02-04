На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю

4 февраля 2026 года в 15:13 на Солнце произошла мощная вспышка класса X4.2. Она стала третьей по силе за последние два года и была направлена прямо на Землю, что потенциально грозит сильным ударом по планете.

фото: © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)