На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю

4 февраля 2026 года в 15:13 на Солнце произошла мощная вспышка класса X4.2. Она стала третьей по силе за последние два года и была направлена прямо на Землю, что потенциально грозит сильным ударом по планете.
Крупное событие (третья по силе вспышка за 2025-2026 год) произошло точно напротив Земли сегодня. Вспышка произошла в области, обращённой непосредственно к Земле. Если это облако полетит в сторону Земли, оно может вызвать сильные магнитные бури. Пока что выброса не зафиксировано, но ситуация может измениться.
На данный момент зарегистрирован очень сильный импульсный рост излучения в области взрыва. Событие пока продолжается. Возможны повторные всплески, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.
2 февраля на Солнце уже фиксировали мощнейшую вспышку, которая могла привести к магнитным бурям. Она была самой сильной в 2026 году.