Почему Карелия будет форпостным регионом
04 февраля, 16:20 Статьи
Обществоведение
«Карелия больше других заражена рыбатлоном»: в Беломорском округе прошли самые необычные соревнования этой зимы
03 февраля, 13:30 Статьи
Обществоведение
Журналисту и писателю Владимиру Данилову исполнилось бы 95 лет
02 февраля, 19:00 Статьи
На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю

00:10

Минздрав: детское апноэ можно лечить обычным солевым спреем

23:02

«Роскосмос» объявил о старте нового набора в отряд космонавтов

22:32

Чем запомнился этот день

22:20

Умерла заслуженная артистка России, актриса Театра Вахтангова Ольга Чиповская

22:02

Учёные проверили, можно ли верить известным сказкам

21:32

Карельской журналистке Татьяне Польковой требуется помощь в реабилитации после инсульта

21:02

Жительнице посёлка Шальский в Карелии исполнилось 100 лет

20:32

Партия пшеницы из Ленобласти забракована в Карелии

20:02

Посчитали, сколько тонн снега вывезено с улиц Петрозаводска с начала зимы

19:31

Сегодня во всём мире отмечают День борьбы против рака

19:03

144 жителя Карелии получили награды «Почётный донор России» в 2025 году

18:32

Набережную Петрозаводска украсили ледовые работы учащихся Школы скульпторов

18:01

В Карелии по просьбам жителей заасфальтировали более 50 км дорог

17:39

Цифровой комфорт: 4,5 тысячи умных устройств экосистемы «Ростелеком Ключ» подключили жители Петрозаводска в 2025 году

17:30

Проверка в Петрозаводском базовом медицинском колледже нарушений не выявила

17:26

Санитарные правила пропишут для производителей и доставщиков готовой еды

17:16

Снег, гололед и до -23°С прогнозируют в Карелии 5 февраля

17:02

Владимир Любарский предстанет перед судом по делу о взятках

16:51

Карельские полицейские помогли эвакуировать пожилых людей при пожаре

16:41

Благотворительный фонд оплатит часть работ по созданию эскизов мозаики в Питкяранте

16:27

С 2026 года ветераны СВО могут получить господдержку на открытие своего дела на новых условиях

16:20

В Афганистане откроют кафедру пророческой медицины

16:10

Каждый шестой житель Карелии установил самозапрет на кредиты

15:55

Петрозаводчанина обманули в его день рождения рублей под предлогом праздничного розыгрыша

15:46

Флешмоб в поддержку учителей Туокслахтинской школы Сортавальского округа запустили в Сети

15:37

Для молодёжи в Карелии стал доступен ИИ-ассистент ментальной поддержки

15:23

Житель Костомукши отправится в исправительный центр за долги по алиментам

15:15

Участились случаи вооруженного нападения учеников в российских школах

15:02

Эксперт заявил о необходимости признать ХОБЛ социально значимым заболеванием в России

14:44

Петрозаводчанин посвятил песню трассе «Фонтаны»

14:31

В Карелию привезли бесплатные лекарства для пациентов с сахарным диабетом

14:18

Пропала 36-летняя жительница Карелии

14:02

Выпускникам 2026 года доступны видеоконсультации Рособрнадзора для подготовки к ЕГЭ

13:53

Кубок России по автомобильному спорту прошел в Карелии

13:40

В двух поселках Лоухского района остановлена работа котельных

13:34

Квартиру в видовом доме ЖК «Флотилия» можно купить по минимальной цене от 3 850 000 рублей

13:30

Олимпийские чемпионы проведут автограф-сессию на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

13:24

Петрозаводский общественник и экс-депутат пишет художественную книгу о «красных финнах»

13:14

Карельские приставы спасли человека, лежавшего в 35-градусный мороз на земле

12:57

COVID-19 признали сезонной болезнью

12:42

Карельские предприятия смогут получить льготные заёмы для развития производств

12:27

Суд в Карелии взыскал с родителей детей деньги за разбитый ими автомобиль

12:12

Гараж со снегоходом горел в городе Сортавала

11:57

Сканцы с олениной и пельмени с щукой: петрозаводские рестораны разработали меню для Гипербореи

11:47

Карелия приняла участие в региональных днях форума «Малая Родина – Сила России» в Уфе

11:41

В Петрозаводске 72-летняя пассажирка пострадала в столкновении двух иномарок

11:32

В России пройдет перепись воробьев

11:12

Стала известна дата юбилейного фестиваля Ruskeala Symphony

11:02

Министр образования Карелии выедет в школу Сортавальского округа, где учителей наказали за фото

10:46

Элиссан Шандалович провел рабочую встречу с новым директором Онежского судостроительно-судоремонтного завода

10:32

В Карелии провели сложную операцию и спасли почку пациента

10:20

Мошенники похитили у петрозаводчан более 1,6 миллиона рублей

09:58

Один человек пострадал на пожаре в Лахденпохском районе

09:46

Увольнение Александра Крышеня с должности директора Института леса КарНЦ РАН Верховный суд счел законным

09:34

Каждый третий – онлайн!

09:28

«Динамо-Карелия» подарила болельщикам долгожданную победу

09:21

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей в машинах

08:58

253 ребенка родились в Петрозаводске в январе

08:39

По факту хулиганских действий подростков в Питкяранте возбуждено уголовное дело

08:22

Стало известно, в каком городе Карелии туристы отдыхают дольше всего

08:03

Ледовая скульптура в честь Музея «Кижи» появилась на набережной Петрозаводска

07:44

В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья

07:22

Зима в Карелии завершится крепкими морозами и обильными снегопадами

07:00

«Вечная память нашему герою»: в Беломорском округе простятся с погибшим на СВО Александром Савицким

06:41

Академик РАН рассказал, когда человечество будет готово к первому полету на Марс

00:14
На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2025 года, направленная на Землю
Сегодня 00:10 Наука
4 февраля 2026 года в 15:13 на Солнце произошла мощная вспышка класса X4.2. Она стала третьей по силе за последние два года и была направлена прямо на Землю, что потенциально грозит сильным ударом по планете.

фото: © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Крупное событие (третья по силе вспышка за 2025-2026 год) произошло точно напротив Земли сегодня. Вспышка произошла в области, обращённой непосредственно к Земле. Если это облако полетит в сторону Земли, оно может вызвать сильные магнитные бури. Пока что выброса не зафиксировано, но ситуация может измениться.

На данный момент зарегистрирован очень сильный импульсный рост излучения в области взрыва. Событие пока продолжается. Возможны повторные всплески, сообщает Лаборатория солнечной астрономии. 

2 февраля на Солнце уже фиксировали мощнейшую вспышку, которая могла привести к магнитным бурям. Она была самой сильной в 2026 году.

 

