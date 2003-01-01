На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек 2025 года

Ранним утром 1 декабря на Солнце зафиксировали мощную вспышку высшего класса X.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пик активности произошел в 5:49 по московскому времени, а предварительная мощность вспышки составила X1.95. По своей силе это событие входит в пятерку самых мощных вспышек на Солнце с начала 2025 года.

Вспышка не представляет опасности для Земли. Группа солнечных пятен, которая стала источником вспышки, находится далеко от линии Солнце-Земля. Из-за этого вероятность попадания выброшенного солнечного вещества на нашу планету крайне мала, пояснил Михаил Леус.

Ученые отмечают, что за нынешнюю вспышку ответственна все та же активная область под номером 4274, которая уже два месяца формирует почти всю экстремальную солнечную активность. Именно она была причиной серии мощных вспышек в начале ноября. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН назвали такую повторяющуюся активность «полным безумием» с научной точки зрения.

Напомним, 28 ноября, в Лаборатории заявляли, что в ближайшее время ожидается возобновление сильных вспышек уровня M, а также существует вероятность появления вспышек более высокого класса X.

Ранее ученые зафиксировали гигантский выброс плазмы на Солнце размером в 80 раз больше Земли