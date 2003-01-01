РЕКЛАМА
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31 Статьи
Кинотетрис
«По-братски»: о туристах, оленях и электрофорной машине любви
28 ноября, 19:11 Статьи
Игорь Зубарев: Увеличение потребления рыбы не должно происходить через удорожание
28 ноября, 16:30 Статьи
На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек 2025 года

10:59

Пьяный водитель устроил ДТП на Лососинском шоссе в Петрозаводске

10:48

Ученые ПетрГУ разработали антистресс для рыб

10:32

44-летнего мужчину сбили в Петрозаводске

10:16

В Суоярви горел расселенный многоквартирный дом

09:55

Мошенники обманули школьницу из Петрозаводска под предлогом бонусов в игре

09:31

Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией

08:59

Стало известно, когда в Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

08:39

Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал все российское

08:19

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом

08:03

В Петрозаводске покажут фильмы Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

07:42

Северные районы Карелии 1 декабря ждут снегопады

07:22

Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток

07:01

В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

06:41

«Было предостаточно времени…» Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о будущем WhatsApp*

00:10

Карельские хлебозаводы успокоили любителей ржаного хлеба в республике

20:31

В Суоярви волк попытался утащить в лес собаку

19:46

Карельские ученые провели Географический диктант не только в республике, но и в Антарктиде

19:02

От черно-белой фотографии до 3D снимка: отделению УЗИ Республиканского перинатального центра исполнилось 30 лет

17:45

Мокрый снег, дождь: прогноз погоды на 1 декабря

17:01

Лыжную базу и биатлонный комплекс обнесут забором в Костомукше

16:00

ВЦИОМ: 86% россиян считают материнство трудной работой

15:01

Мошенники обманули женщину, у которой сын погиб на СВО

14:01

Хозяйская лайка покусала ребенка в одном из поселков в Карелии

13:16

Бревенчатая баня горела в вепсском селе в Карелии

12:32

677 кг в 44 оттенках: спасатели мозаичного панно в Питкяранте провели ревизию запасов смальты для реставрации

12:06

Жителям Карелии напомнили о штрафах за езду на летней резине с 1 декабря

11:32

В Госдуме предложили ввести в обращение новую купюру

11:01

В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы

10:31

«Шансы были, но мы ими не воспользовались»: «Динамо-Карелия» провело первую игру выездной серии

10:01

На трассе «Фонтаны» установили еще одни семейные качели

09:29

Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии

09:00

Госавтоинспекция Карелии проведет в декабре масштабные рейды

07:16

В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре

00:10
На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек 2025 года
Сегодня 10:59 Наука
Ранним утром 1 декабря на Солнце зафиксировали мощную вспышку высшего класса X.

фото: © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пик активности произошел в 5:49 по московскому времени, а предварительная мощность вспышки составила X1.95. По своей силе это событие входит в пятерку самых мощных вспышек на Солнце с начала 2025 года.

Вспышка не представляет опасности для Земли. Группа солнечных пятен, которая стала источником вспышки, находится далеко от линии Солнце-Земля. Из-за этого вероятность попадания выброшенного солнечного вещества на нашу планету крайне мала, пояснил Михаил Леус.

Ученые отмечают, что за нынешнюю вспышку ответственна все та же активная область под номером 4274, которая уже два месяца формирует почти всю экстремальную солнечную активность. Именно она была причиной серии мощных вспышек в начале ноября. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН назвали такую повторяющуюся активность «полным безумием» с научной точки зрения.

Напомним, 28 ноября, в Лаборатории заявляли, что в ближайшее время ожидается возобновление сильных вспышек уровня M, а также существует вероятность появления вспышек более высокого класса X.

Ранее ученые зафиксировали гигантский выброс плазмы на Солнце размером в 80 раз больше Земли

