На Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца

Ученые зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса M6.4. Это самая сильная вспышка с 19 июня 2025 года.

Вспышка произошла 28 сентября около 11:43 по московскому времени на восточном краю Солнца. Ее зарегистрировали специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. За последние три месяца все наблюдаемые вспышки на Солнце были менее мощными.

Ученые отмечают рост солнечной активности — число и мощность вспышек увеличиваются с конца прошлой недели.

Напомним, 25 и 26 августа на Солнце были зарегистрированы две крупные вспышки.

Подобные космические явления становятся причиной возникновения на Земле магнитных бурь, которые влияют на работу энергосистем, связь и навигационное оборудование, а также расширяют географию наблюдений за полярными сияниями.