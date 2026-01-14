На Солнце произошла сильная вспышка M-класса.
Вторая в 2026 году зарегистрированная сильная вспышка (М-класса) произошла на Солнце в ночь на 15 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Активная область № 4341, отметившаяся в первые две недели года двумя очень сильными взрывами на обратной стороне Солнца, вышла на видимую с Земли сторону и в ближайшие дни станет главным источником новостей о Солнце. Ночью в области зарегистрирована вторая в этом году вспышка категории M (4-й уровень по 5-балльной шкале, где высшей является категория X). Пик излучения пришёлся на 23.33 по московскому времени. Точный измеренный балл — M1.62. Первая в этом году M-вспышка произошла здесь же 3 дня назад, — говорится в публикации Telegram-канала Лаборатории.
По словам экспертов, поведение этой активной области характеризуется длительными паузами, в ходе которых копится, а затем высвобождается энергия. В частности 8 и 12 января в ней произошли крупные события, которые, как предполагают учёные, были максимального X-уровня. Точно измерить взрывы невозможно, потому что они произошли тогда, когда область находилась на обратной стороне Солнца.
— Если полагаться на предыдущий четырёхдневный интервал между крупными вспышками, то следующую можно ожидать уже в течение 1-2 суток, хотя никакой физической закономерности, кроме магии цифр, за этим не стоит. Ночная вспышка, несмотря на отнесение её к категории M, объективно сильной не является и может быть охарактеризована как средняя. Её влияние на Землю исключено, — добавили в Лаборатории.
На данный момент активной области присвоена в каталогах классификация Beta-Gamma, близкая к пиковой по «вспышечной опасности», но всё же пока не максимальная, уточнили учёные. Как ожидается, завтра или послезавтра ей присвоят высший уровень Beta-Gamma-Delta.