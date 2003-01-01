На Солнце стремительно растет крупная коронарная дыра

За последние сутки ее площадь увеличилась примерно на 50%.
Ученые зафиксировали стремительный рост крупной корональной дыры на стороне Солнца, обращенной к Земле. Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Особенность этой дыры в том, что потемнение наблюдается не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы. Это указывает на формирование особенно плотного потока солнечного ветра.
По прогнозам ученых, скорость солнечного ветра начнет расти 18 августа и к 19-20 августа может достичь 800-900 км/с, что в 2-2,5 раза выше нормы. До этих чисел, включая ближайшие выходные, магнитное поле Земли останется спокойным. Воздействие корональной дыры может влиять на геомагнитную обстановку в течение 7-10 дней.