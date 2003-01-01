На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце произошла вторая по мощности вспышка за четыре месяца.

Ученые зафиксировали значительное усиление солнечной активности. Утром 15 октября на Солнце произошла мощная вспышка уровня М4.8, которая стала второй по силе за последние четыре месяца.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что фоновая активность Солнца за сутки выросла в четыре раза и достигла уровня, соответствующего сильным вспышкам. Это означает, что даже без новых вспышек Солнце излучает столько же энергии, сколько при мощных солнечных взрывах.

Астрономы не исключают, что в течение дня может произойти вспышка высшего класса Х — такая мощная вспышка станет первой с начала лета. Вспышки класса Х способны вызывать серьезные магнитные бури на Земле, влиять на работу спутников и систем связи.

Накануне, в ночь на 14 октября, с поверхности Солнца был выброшен огромный протуберанец, который сейчас движется в направлении между Меркурием и Землей. За предыдущие сутки ученые зафиксировали 12 солнечных вспышек, две из которых относились к среднему классу М.

Напомним, в конце сентября на Солнце произошла самая мощная вспышка за три месяца.