На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку высшего класса

Солнце произошла вторая за последние 24 часа мощная вспышка высшего класса Х.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, событие было зарегистрировано в ночь на среду.

Вспышке присвоен балл Х1.1, максимум активности был зафиксирован в 01:01 по московскому времени. Ранее, вечером во вторник, на Солнце произошла еще одна вспышка высшего класса мощности.

Кроме того, утром 5 ноября зафиксированы три вспышки меньшей интенсивности класса С.

Солнечные вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури, которые способны повлиять на работу энергосистем, средств связи и навигационного оборудования.

