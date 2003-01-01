РЕКЛАМА
100 или одна тысяча: как карельские автосервисы пенсионеров разводят
02 ноября, 07:35 Статьи
Кинотетрис
«Папины дочки. Мама вернулась»: новые приключения семейства Васнецовых Васильевых на больших экранах
31 октября, 17:01 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
«Я живу свою лучшую жизнь»: как петрозаводчанин пробился в самую престижную лигу смешанных единоборств
31 октября, 06:35 Статьи
В Петрозаводске от управления отстранили 19 водителей-нарушителей

11:57

Движение по мосту в Соломенном ограничат в ночное время

11:37

Валентина Пивненко: «Я там не цветочки нюхаю»

11:22

Мужчина приехал на заработки в Карелию и пропал

11:11

«Работают водолазы»: продолжаются поиски двух пропавших мужчин на озере в Карелии

11:04

Крупный пожар предотвратили в жилом доме Медвежьегорска

10:51

Автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

10:35

Пенсионерка из Кеми из-за мошенников осталась без квартиры и денег

10:17

Новый светофор установили на выезде с Пряжинского шоссе на трассу «Кола» около Петрозаводска

10:06

Житель Заонежья погиб на СВО

09:48

На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку высшего класса

09:31

Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Карелии

08:59

В Петрозаводске водителей проверяют на трезвость после длинных выходных

08:39

Новый зеркальный камень появится в Петрозаводске

08:04

Жители Карелии смогут наблюдать Охотничью Луну

07:41

Жителям Карелии напомнили о пожарной безопасности в холодный период

07:20

В Службе занятости назвали самые востребованные профессии в Карелии

06:56

10 тысяч человек поучаствовали в массовых гуляниях ко Дню народного единства в Петрозаводске

06:30

АвтоВАЗ рассказал, как долго зимой следует прогревать автомобили Lada

00:07

Умер телеведущий Юрий Николаев

22:09

Автомобиль врезался в столб на кольце в Петрозаводске

21:14

При пожаре в Прионежском районе эвакуировали 13 человек и двух животных

20:43

Два новых праздника появятся в России в апреле и сентябре

20:17

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

19:33

Власти прокомментировали ситуацию с аварийной водонапорной башней в Кааламо

18:28

Крестный ход, фестиваль «Марьяне» и праздничные гуляния: как Петрозаводск отметил День народного единства

17:33

Памятник поэтессе Ирине Федосовой торжественно открыли в Петрозаводске

16:37

В России появятся новые штрафы в сфере ЖКХ

16:00

Автомобиль загорелся в Петрозаводске

15:00

Элиссан Шандалович на Дне народного единства рассказал, что объединяет жителей Карелии

14:10

В Карелии пропал 18-летний молодой человек

13:05

Общенародный крестный ход прошёл в Петрозаводске

12:20

Росприроднадзор возьмёт пробы воды в месте разлива нефтепродуктов в Лахденпохье

11:20

Баня полыхала в Лоухском районе

10:50

В центре Петрозаводска изменилась организация движения транспорта

10:22

Огонь уничтожил дом в посёлке в Карелии

09:30

Дело блогера из Карелии Митрошиной об отмывании 127 млн рублей направлено в суд

09:01

Карельские спортсмены завоевали золото на Кубке мира по киокусинкай

08:01

Умер автор закона об общественном контроле правозащитник Валерий Борщев

00:10
На Солнце зафиксировали вторую за сутки мощную вспышку высшего класса
Сегодня 09:31 Наука
Солнце произошла вторая за последние 24 часа мощная вспышка высшего класса Х.

фото: © иллюстративное/Perplexity

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, событие было зарегистрировано в ночь на среду.

Вспышке присвоен балл Х1.1, максимум активности был зафиксирован в 01:01 по московскому времени. Ранее, вечером во вторник, на Солнце произошла еще одна вспышка высшего класса мощности.

Кроме того, утром 5 ноября зафиксированы три вспышки меньшей интенсивности класса С.

Солнечные вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури, которые способны повлиять на работу энергосистем, средств связи и навигационного оборудования.

Ранее мы писали, что жители Карелии смогут наблюдать Охотничью Луну.

