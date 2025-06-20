На Солнце зафиксирован выброс плазмы размером почти 1 млн км

Пока это самый большой и эффектный выброс протуберанца в этом году.

Ученые зарегистрировали новый выброс крупного протуберанца на обращенной к Земле стороне Солнца. Кадры этого явления показала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Возможно, самый большой в текущем году и абсолютно точно самый эффектный выброс протуберанца произошел на Солнце сегодня с утра, — говорится в сообщении лаборатории.

Между 3 и 7 часами утра по московскому времени наблюдался эффектный выброс протуберанца — гигантского плазменного смерча длиной около миллиона километров.

Хотя выброс произошел почти напротив Земли, пока неизвестно, летит ли эта плазма в нашу сторону. Ученые уточнят это после анализа данных с коронографов.

Кроме того, утром 7 июля на Земле зафиксировали вторую за этот месяц магнитную бурю. По данным Лаборатории солнечной астрономии, ее интенсивность минимальна — класс G1.Скорее всего, она закончится к вечеру.

Ученые считают, что причиной бури могла стать корональная дыра на Солнце, а не мощный выброс плазмы — в это время плотность межпланетного газа даже снижалась.