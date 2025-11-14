На Солнце зафиксирована мощная вспышка

На Солнце произошла очень крупная вспышка высшего класса X, достигшая мощности X4.0.
О событии сообщает «Lenta.ru» со ссылкой на слова руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.
Вспышка относится к классу X — самому мощному типу солнечных вспышек (прим.автора). Такие события могут вызывать:
— Сильные геомагнитные бури на Земле
— Помехи в радиосвязи
— Угрозы для работы спутниковых систем
— Повышение радиационного фона
По словам Богачева, вспышка считается очень крупной, в настоящий момент ее балл составляет Х4.0. Она стала четвертой по счету схожей мощности в этом месяце. До этого три вспышки балла Х произошли 9, 10 и 11 ноября. Самой сильной из них был присвоен балл Х5.1.
Отмечается, что из-за частых вспышек на планету обрушилась сильнейшая за год магнитная буря.
Напомним, на Земле наблюдалась экстремально мощная магнитная буря уровня.