На Солнце зафиксирована сильнейшая в наступившем году вспышка

12 января астрономы зафиксировали на Солнце мощную вспышку — самую сильную в наступившем году.

Она произошла на обратной стороне звезды, которая в данный момент не видна с Земли. Это уже второй мощный взрыв в одном и том же регионе Солнца за последние дни — похожее событие произошло 8 января. Об этом 12 января сообщает в своем канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Сильную вспышку на Солнце с крупным выбросом плазмы в космос зарегистрировали ночью рентгеновские фотометры GOES, работающие в космосе на орбите Земли… Это первая вспышка M-класса в 2026 году и, соответственно, на данный момент самое сильное солнечное событие наступившего года, — отмечают в лаборатории.Поскольку источник вспышки находится за краем солнечного диска, точно измерить ее мощность невозможно, а основная часть излучения была заблокирована самим Солнцем.

В течение следующих двух суток Солнце повернется, и тогда этот активный центр станет виден с Земли.