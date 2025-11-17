На Соловках построят современный спорткомплекс

Проектирование спортивного комплекса на Соловках планируют завершить весной 2026 года.

Современный спортивный комплекс с раздевалками, душевыми и помещениями для тренеров возведут на Соловках, сообщили в Минстрое Архангельской области.

Как рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, для размещения спортивного комплекса планируется возвести здание габаритами 18 на 36 метров. Помимо самого спортивного зала, в нем будут размещены раздевалки, душевые, санузлы и помещения для тренеров.

— Новый спортзал позволит детям и взрослым заниматься спортом в любое время года, независимо от погоды. Помимо школьных уроков физкультуры, зал будет открыт для тренировок и занятий. Помещения будут учитывать потребности маломобильных групп населения, — сказал Владимир Полежаев.

По его словам, реализация проекта должна учитывать удаленность островной территории и короткий навигационный период, во время которого необходимо будет завезти стройматериалы.

— Разработка всей проектной документации, включая сложные изыскания, должна быть завершена до конца апреля 2026 года, чтобы не пропустить следующую навигацию и своевременно начать строительство, — подчеркнул глава ведомства.

ФОК планируется построить недалеко от Соловецкой средней школы имени Соловецких юнг ВМФ.

Ранее исследования, проведенные учеными в районе Соловецких островов, выявили признаки загрязнения прибрежных вод.