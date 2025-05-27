На соревнованиях «Кросс-Вилль» в Прионежье бегали, стреляли и рисовали на автомобиле

В поселке Новая Вилга Прионежского района прошли спортивные соревнования «Кросс-Вилль».

Администрация парка «ПаркВилль» в Новой Вилге не перестает удивлять своей активностью. Это место давно стало местом притяжения не только жителей этого поселка, но и петрозаводчан и жителей соседних поселков. Все мероприятия проходят здесь с изюминкой.

На этот раз для участников был организован легкоатлетический забег «Кросс-Вилль». Вся территория заранее была обработана от клещей. Площадки были выкошены, трассы огорожены.

Участие в забеге принимали как дети, так и взрослые. Малыши бежали дистанцию в 500 метров, детвора постарше, девушки и юноши 1000-1500 метров.

Желающих принять участие было так много, что регистрацию пришлось закрыть за три дня до забега.

Для зрителей были организованы развлечения, вроде стрельбы, полевая кухня и даже можно было проявить свою фантазию, раскрашивая автомобиль.

В итоге соревнования прошли в теплой и дружеской атмосфере, а победители получили заслуженные награды. Браво участникам и организаторам!

Кстати, один из организаторов — местный житель Кирилл Няппинен, о драконах которого мы рассказывали в большом материале.