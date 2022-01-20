На создание в Петрозаводске кластера зимних видов спорта в 2022 году планируется потратить около 250 миллионов рублей

Объект включен в региональную адресную инвестиционную программу, но финансируется почти полностью из федерального бюджета.

Правительство Карелии утвердило своим распоряжением региональную адресную инвестиционную программу на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. В этот документ попал и кластер зимних видов спорта в Петрозаводске, проект создания которого вызвал обеспокоенность многих жителей карельской столицы, поскольку предусматривает вырубку нескольких гектаров городских лесов в районе Кургана.

Согласно утвержденной программе, объем инвестиций в этот объект в нынешнем году составит свыше 248 миллионов рублей, в 2023 году – около 280 миллионов, а в 2024 году – почти 505 миллионов. Из общего объема средств, которые предполагается вложить в создание кластера зимних видов спорта в Петрозаводске, на долю федерального бюджета приходится более миллиарда рублей.