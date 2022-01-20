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На создание в Петрозаводске кластера зимних видов спорта в 2022 году планируется потратить около 250 миллионов рублей

Новости. Экономика
10:34, 20 Января 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Объект включен в региональную адресную инвестиционную программу, но финансируется почти полностью из федерального бюджета.

Правительство Карелии утвердило своим распоряжением региональную адресную инвестиционную программу на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы. В этот документ попал и кластер зимних видов спорта в Петрозаводске, проект создания которого вызвал обеспокоенность многих жителей карельской столицы, поскольку предусматривает вырубку нескольких гектаров городских лесов в районе Кургана.

Согласно утвержденной программе, объем инвестиций в этот объект в нынешнем году составит свыше 248 миллионов рублей, в 2023 году – около 280 миллионов, а в 2024 году – почти 505 миллионов. Из общего объема средств, которые предполагается вложить в создание кластера зимних видов спорта в Петрозаводске, на долю федерального бюджета приходится более миллиарда рублей.  

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Комментарии

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Беня
2022-01-20 12:08:48
Карелия большая, а место есть только в ПТЗ
Житель Карелии
2022-01-20 11:11:12
"Элита" не услышала нас, жителей Петрозаводска (хотя была маааленькая надежда на это). Значит остаётся только вариант действий как с Шиесом и Куштау....
David .
2022-01-20 11:08:16
Педро-задовск разваливается, но деньги на всякую чушь в избытке. Чистое безумие!
Leopol'd
2022-01-20 11:04:18
Всё, "пропал дом"! При виде мульонов на горизонте, ЕР подпишет всё! Они уже не то что 250млн, а весь млрд поделили и запланировали, куда потратить. А тут людишки, со своими возражениями путаются!
Teатральный критик
2022-01-20 10:52:43
Надо охрану периметра усилить чтобы всякие бездельники с плакатиками там не лазали
Негодяй
2022-01-20 11:23:18
Teатральный критик, иди и охраняй периметр, почему все время кто-то должен за тебя все делать?
Offff
2022-01-20 12:02:01
Негодяй, его задача , прятаться по кустам ,в колготках... и следить за смутой :)
Teатральный критик
2022-01-20 11:29:40
Негодяй, а чего я ? Для этого специалисты есть. :) наше жело ныть
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