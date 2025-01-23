На спецоперации погиб еще один уроженец Карелии

На спецоперации погиб Пупышев Антон Юрьевич.
О гибели земляка сообщили в администрации Сортавальского округа.
На спецоперации погиб Пупышев Антон Юрьевич, написали в сети.
Прощание с погибшим при исполнении воинского долга участником специальной военной операции Антоном Пупышевым состоится в среду, 29 января.
Церемония прощания и памятный митинг пройдут в городском траурном зале Сортавалы с 12.00 до 13.00 часов.
В официальном паблике округа выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.
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