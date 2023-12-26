На спецоперации погиб еще один житель Карелии

Уроженец Медвежьегорского района погиб на спецоперации.
Печальная весть пришла с линии фронта, сообщили власти Пиндушского городского поселения.
При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк, сержант Евгений Викторович Варзугин.
В сети выразили искренние соболезнования родителям, супруге и близким Евгения.
Прощание состоится в четверг, 28 декабря, в 10.00 в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга.
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