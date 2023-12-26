На спецоперации погиб еще один житель Карелии

Уроженец Медвежьегорского района погиб на спецоперации.

Печальная весть пришла с линии фронта, сообщили власти Пиндушского городского поселения.



При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк, сержант Евгений Викторович Варзугин.



В сети выразили искренние соболезнования родителям, супруге и близким Евгения.



Прощание состоится в четверг, 28 декабря, в 10.00 в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга.