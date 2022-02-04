На стадионе лицея № 1 в Петрозаводске открыли ледовый каток

Праздничную программу приурочили к старту Зимних Олимпийских игр, сообщили в администрации Петрозаводска.

На стадионе младшей школы лицей №1 на Березовой аллее состоялось торжественное открытие ледового катка.

В мероприятии приняли участие начальник управления образования Администрации Петрозаводска Светлана Пахомова и директор спортивной школы олимпийского резерва № 3 Александр Кишкин. Значимость события для лицеистов и жителей Древлянки отметила директор общеобразовательного учреждения Анжелика Гуденко. Она поблагодарила сотрудников лицея и социальных партнеров, которые помогли с организацией ледовой площадки.

Праздник приурочили к открытию Зимних Олимпийских игр. В развлекательной программе поучаствовали талисман Олимпиады-2022 – панда Бин Дунь Дунь и символ мудрости лицея – Сова. На открытии выступили юные фигуристки Таисия Феклистова, София Виролайнен и Алина Прохорова. Также свое мастерство продемонстрировал хоккеист Олег Савоськин.

На лёд приглашают жителей Древлянки и всех петрозаводчан, желающих активно провести свободное время на свежем воздухе.