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На старейшем курорте России в Карелии вновь открылось историческое здание (ФОТО)

Новости. Культура
18:00, 21 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Дом Смотрителя в Марциальных Водах стал доступен для посещения после четырехлетнего перерыва на реконструкцию.

Как рассказали в Министерстве культуры Карелии, в обновленном после реконструкции Доме Смотрителя в поселке Марциальные Воды 20 апреля открылась первая постоянная экспозиция. Первая очередь экспозиции включила в себя документы, образцы одежды и предметы петровской эпохи, в том числе переданные из фондов Национального музея Карелии. Некоторые из вещей приписывают самому Петру Первому, по чьему приказу в 1719 году и был создан первый российский курорт в Марциальных Водах.

Само деревянное здание 1830 года постройки было разобрано и отреставрировано в Вологодской области, после чего его вновь собрали на обновленном фундаменте. Помимо этого, на курорте были отреставрированы павильоны над источниками, а также Церковь Святого Апостола Петра, созданная по проекту первого российского императора в 1721 году.

В Минкультуры напомнили, что музей в Марциальных Водах претендует на включение в проект Министерства культуры РФ «Музейные маршруты России».

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