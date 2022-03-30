На старейшем курорте России в Карелии вновь открылось историческое здание (ФОТО)

Дом Смотрителя в Марциальных Водах стал доступен для посещения после четырехлетнего перерыва на реконструкцию.

Как рассказали в Министерстве культуры Карелии, в обновленном после реконструкции Доме Смотрителя в поселке Марциальные Воды 20 апреля открылась первая постоянная экспозиция. Первая очередь экспозиции включила в себя документы, образцы одежды и предметы петровской эпохи, в том числе переданные из фондов Национального музея Карелии. Некоторые из вещей приписывают самому Петру Первому, по чьему приказу в 1719 году и был создан первый российский курорт в Марциальных Водах.

Само деревянное здание 1830 года постройки было разобрано и отреставрировано в Вологодской области, после чего его вновь собрали на обновленном фундаменте. Помимо этого, на курорте были отреставрированы павильоны над источниками, а также Церковь Святого Апостола Петра, созданная по проекту первого российского императора в 1721 году.

В Минкультуры напомнили, что музей в Марциальных Водах претендует на включение в проект Министерства культуры РФ «Музейные маршруты России».