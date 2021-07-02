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На Старой Кукковке в Петрозаводске вырубят небольшой участок леса и построят детский сад

Новости. Общество
13:59, 03 Июля 2021
фото: со страницы главы Петрозаводска Владимира Любарского

О строительстве детского сада на улице Чехова сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский рассказал, что в минувшую пятницу, 2 июля, провел большое совещание с участием проектировщиков, Минобразования и городской прокуратуры на участке под строительство детского сада в районе улицы Чехова.

«Типовой проект на 300 мест привязан к участку и проходит государственную экспертизу, правда, с большим опозданием, - отметил Любарский. - Надо ускоряться, строительство по нацпроекту «Демография» необходимо начать в этом году. На площадке придется вырубить небольшой участок леса, но это вынужденная мера: потребность в местах для дошкольников в районе, да и в городе в целом, высока».

По словам главы города, новый детский сад будет современный, светлый и, что очень важно, отвечать всем требованиям безопасности. В нем планируется открыть 12 групп, включая помещения для самых маленьких, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, лифт и административные кабинеты. Здание также будет доступно для маломобильных групп населения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-07-03 15:34:31
Ну, если городу нужны детские сады, то почему был снесен детский сад на Луначарского и теперь на его месте Магнит? Бывший детский сад на Пробной снесли совсем недавно. Магазин "У Дяди Федора" находится в здании, где раньше был детский сад. Ведомственный сад по Радищева переоборудован в непонятно что. Только в одном небольшом районе уже четыре уничтоженных детских садов насчитал. А теперь еще будем лес рубить, но ведь это вынужденная мера. А вот вернуть бы вынужденно хотя бы часть уничтоженного. На Пробной, кстати, место пустует. Используйте его по назначению.
театральный критик
2021-07-03 14:20:43
Офф/лёха опять будет краснокнижные лишайники искать и плакатиком трясти :)
Гость
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