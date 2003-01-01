На статистику ДТП в Карелии влияет высокий туристический поток и активное развитие дорожной инфраструктуры

Каждое 5-ое ДТП в этом году происходит с участием гостей республики. Количество погибших на дорогах Карелии за аналогичный период прошлого года снизилось почти на 30 %.

В ходе исследования числа пострадавших в ДТП в различных регионах России аналитики «РИА Новости» выделили повышенные показатели Карелии в полученном рейтинге. Республика не является лидером при подсчете данной статистики, но входит в число регионов с цифрой выше общероссийской.

На это могут серьезно влиять не очевидные на первый взгляд факторы. Среди них – ежегодно растущий туристический поток в Карелию, улучшающееся качество дорожного полотна, позволяющее двигаться на высоких скоростях, а также транзитное положение республики для жителей севера – например, мурманчан, которые добираются по карельским дорогам к центральным городам России и на юг – на летний отдых.

Карелия – популярное направление для внутреннего туризма, особенно в летний сезон. Увеличение числа автомобилей, в т.ч. с неопытными водителями-туристами на дорогах повышает риск аварий. Гости республики также незнакомы с местными дорожными условиями, могут совершать резкие маневры. Кроме того, многие управляют автомобилем в состоянии усталости после долгой дороги. Общее количество туристов влияет на интенсивность движения на трассах.

В последние годы в Карелии активно ремонтируют дороги. Это касается и региональных, и федеральных магистралей, например, каждый сезон серьезно обновляют участки трассы Р-21 «Кола». К сожалению, ключевую роль вновь играет человеческий фактор. Хорошее покрытие провоцирует водителей разгоняться сверх разрешенного лимита, идти на обгон в неподходящих для этого местах.

- Также Карелия – ключевой маршрут для жителей Мурманска и других северных городов, едущих на юг России. Это приводит к резкому сезонному увеличению трафика – особенно в начале и конце лета. Многие в длительных автомобильных поездках начинают спешить и нарушать ПДД.

Отметим также, что к тяжелым ДТП часто приводит выход на трассу диких животных, особенно в темное время суток, что не является редкостью для Карелии, и количество большегрузов, которые используют в логистике общие дороги с остальным трафиком.

По данным карельского Минтранса, за первые полгода 2025-го на дорогах республики произошло 334 ДТП, 23 человека погибли, 497 – травмированы. Количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 28,1 %, а тяжесть последствий пострадавших снизилась вдвое. Большинство аварий вызвано не соблюдением скорости движения дорожным условиям и нарушением ПДД.

- С участием граждан, не проживающих в республике, зарегистрировано 60 ДТП, в которых 5 человек погибли и 121 – получил ранения. При этом их вина установлена в 47 ДТП, где 3 человека погибли и 99 получили ранения.

Карелия – регион с небольшой плотностью населения, но значительным потоком туристов и транзитных водителей. В статистике ДТП пострадавшие нерезиденты учитываются в общих цифрах, но при расчете относительных показателей (например, количество пострадавших на 100 тыс. населения) это может искажать картину. В популярных туристических регионах (таких как Карелия, Крым, Краснодарский край) доля пострадавших нерезидентов может достигать серьезных показателей, что искусственно завышает статистику. Тем не менее, в республике ежегодно работают над повышением безопасности на дорогах – ремонтируют дороги, обновляют разметку, в т.ч. шумовую, дорожные знаки, устанавливают ограждения, увеличивают число камер фото-видео фиксации правонарушений.