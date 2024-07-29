На статуе Пушкина в Финляндии нарисовали свастику

Финская полиция ищет вандала, испортившего не один памятник.

Постамент статуи Александра Пушкина на озере Валкейсенлампи в Куопио был несколько раз разрисован свастиками и тегами, нанесенными с помощью аэрозольной краски. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издание Yle.

По данным финских СМИ, это уже не первый случай подобного вандализма: первые граффити появились в конце июня — начале июля, самые свежие были нанесены в последние выходные июля. Yle прилагает фотоснимок постамента, на котором видно свастику, нарисованную чуть ниже позолоченной гравировки с цитатой из стихотворения поэта: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

По факту порчи памятника было подано заявление в полицию, которая занимается расследованием этого дела. Аналогичные граффити были обнаружены и в других местах, и судя по почерку, речь, скорее всего, идет об одном человеке.

Постамент теперь закроют в целях предотвращения дальнейшей порчи. Аналогичный символ появился и на постаменте статуи Минны Кант — финской писательницы, журналистки, известной также как общественный деятель, борец за женское равноправие.