На свалке в Кондопожском районе начали бурить скважину

Борьба с горящей около Кондопоги свалкой продолжается. Здесь начали бурить скважину и привозят инертные материалы для ликвидации горения.

На этой неделе на полигоне ТБО в Кондопожском районе специалисты приступили к бурению скважины для бесперебойной подачи воды на проливку тлеющих частей территории. Глубина бурения составляет уже более 70 метров. Сейчас воду подвозит поливальная машина. Об этом рассказал руководитель Госкомитета по безопасности Олег Поляков.

— За вчерашний день на полигон завезли 37 машин инертных материалов — отсева, пульпы и песка. Отмечу, что поставка материалов происходит круглосуточно. На сегодняшний день общее количество завезенного инертного материала составляет уже более 6,8 тысяч тонн, — поделился Поляков.

В ликвидации загорания задействовано 15 единиц спецтехники и 17 человек. На центральной части полигона проводят перекопку и проливку крупногабаритных отходов, северную и южную части полигона отсыпают песком. Не прекращается работа по разделению территории полигона на сектора в целях недопущения распространения процесса тления — сейчас отсекают территорию северной части.