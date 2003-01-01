Реклама на сайте
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
На свалке в Кондопожском районе начали бурить скважину

14:45

Сортавальский проект «Сад камней» победил на Всероссийском конкурсе

14:25

Умер певец Ярослав Евдокимов

14:11

Аэродром «Пески» в Петрозаводске планируют превратить в центр междугороднего сообщения

14:05

Сеть «Газпромнефть» запустила АЗС в Кондопожском районе Карелии

14:00

У жителя Прионежского района конфисковали автомобиль за пьяное вождение

13:40

Парапланерист разбился насмерть в Ленинградской области

13:15

Летающий лыжник из Карелии стал призером первенства России и установил рекорд

12:50

Названы возможные причины и сроки устранения логистического коллапса в Ozon

12:30

Банк России выпустит памятную серебряную монету

12:15

Внедорожник вылетел в кювет после столкновения с грузовиком на трассе в Карелии

11:50

Карелия полностью погасила коммерческие кредиты

11:31

Петрозаводчанин с топором в руках угрожал убийством своим родителям-пенсионерам

11:25

Дети участника СВО получили подарки к школе от главы Карелии

11:15

В Карелии после удара молнии в дерево вспыхнул пожар

11:00

В карельском поселке появилась 35-метровая «достопримечательность»

10:45

В Карелии пройдут рейды ГАИ

10:30

Житель Костомукши украл накопления родственника подруги

10:15

Китайская делегация высокого дипломатического уровня прибыла в Карелию

09:56

В Минздраве рассказали, когда начнут действовать новые правила медосвидетельствования

09:30

Три проекта ТОС по благоустройству реализовали в Кеми

09:18

Россиянка стала первым в истории капитаном атомного ледокола

09:00

На одном из островов Валаамского архипелага вспыхнул пожар

08:30

Две жительницы Карелии ушли за ягодами и всю ночь блуждали в лесу

08:00

Жителя Петрозаводска лишили водительских прав за то, что он сбил мотоциклиста

07:40

Петрозаводчан приглашают стать донорами кроветворных клеток

07:20

«Папа, мы будем скучать»: житель Олонецкого района Дмитрий Кекшоев погиб на СВО

07:00

В Петрозаводске завершена модернизация котельной на Птицефабрике

06:40

В Финляндии признали, что экономика страны сильно пострадала от разрыва с Россией

00:10

Следователи смогли найти «брокера», который обокрал карельского пенсионера

21:15

Территориальный фонд ОМС в Карелии планирует увеличение доходов

20:00

Причал для круизных судов построит петербургский инвестор в поселке Салми в Карелии

19:00

В Петрозаводске два подростка пострадали в аварии на пешеходном переходе

18:10

В 2025 году в Карелии продолжается капремонт 14 школ

17:56

В Петрозаводске нашли подростков, причастных к серии ночных краж велосипедов

17:45

Кратковременный дождь: прогноз погоды в Карелии на 22 августа

17:20

Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне

16:54

Бастрыкин потребовал доклад о резонансной гибели карельских курсантов в 2014 году

16:35

В Петрозаводске установили новый светофор

16:15

В Карелии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

15:50

Комбинат «Славмо» начал выпускать «Рахту» с новым вкусом в удобной упаковке

15:39

В Карелии началась реконструкция дороги к новой амбулатории в Рабочеостровске

15:30

В Петрозаводске начали ремонт дороги у гипермаркета «Лента»

15:00

Доярка из Мегреги представит Карелию на конкурсе в Суздале

14:30

Полиция ищет петрозаводского «дрифтера»

14:00

По соседству с Карелией ребенок погиб при взрыве снаряда под костром

13:30

40 тысяч иностранных туристов посетили в прошлом году город Сортавала

13:00

«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада в Сортавале

12:34

Петрозаводчанин стал и жертвой, и сообщником мошенников

12:30

Новый мессенджер Max станет обязательным для предустановки на новые смартфоны в России

12:15

В ходе СВО погиб молодой боец из Сегежского округа Вадим Малышев

11:50

Первый авиарейс из Петрозаводска в Махачкалу оказался полностью заполнен

11:35

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

11:15

В Карелии ударили первые заморозки

10:50

С 1 сентября фельдшеры смогут заменять врачей

10:30

19-летний молодой человек обокрал магазин табачной продукции в Петрозаводске

10:00

В России расширили список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем

09:30

У жительницы Карелии конфисковали автомобиль из-за вредной привычки ее возлюбленного

09:00

Поезд в Карелию задержали из-за падения беспилотника

08:35

В Карелии выявили 114 нарушений правил пожарной безопасности

08:00

В Кондопожском районе избрали нового главу

07:40

Стоимость поездок до Костомукши увеличится

07:20

Подводный вулкан у побережья Орегона может извергнуться до конца года

07:00

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

06:40

В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу

00:10
На свалке в Кондопожском районе начали бурить скважину
Сегодня 14:45 Происшествия
Борьба с горящей около Кондопоги свалкой продолжается. Здесь начали бурить скважину и привозят инертные материалы для ликвидации горения.

фото: © Госкомитет по ОЖ и БН

На этой неделе на полигоне ТБО в Кондопожском районе специалисты приступили к бурению скважины для бесперебойной подачи воды на проливку тлеющих частей территории. Глубина бурения составляет уже более 70 метров. Сейчас воду подвозит поливальная машина. Об этом рассказал руководитель Госкомитета по безопасности Олег Поляков.

— За вчерашний день на полигон завезли 37 машин инертных материалов — отсева, пульпы и песка. Отмечу, что поставка материалов происходит круглосуточно. На сегодняшний день общее количество завезенного инертного материала составляет уже более 6,8 тысяч тонн, — поделился Поляков.

В ликвидации загорания задействовано 15 единиц спецтехники и 17 человек. На центральной части полигона проводят перекопку и проливку крупногабаритных отходов, северную и южную части полигона отсыпают песком. Не прекращается работа по разделению территории полигона на сектора в целях недопущения распространения процесса тления — сейчас отсекают территорию северной части.

 

