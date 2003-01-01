На свалке в Кондопожском районе пробурили 100-метровую скважину

Бурение скважины на территории полигона твердых бытовых отходов в Кондопожском районе завершено.

Скважина оказалась глубокой — 100 метров в глубину. Как рассказал руководитель Госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков, насос уже опущен, а также протянут трубопровод диаметром 40 мм к емкости 80 кубов. Работники уже опробовали прокачку в течение нескольких часов. Сегодня прокачка воды продолжится под присмотром персонала полигона.

— Сразу поясню здесь, что бесперебойная подача воды необходима не только для притушивания возможных вспыхивающих очагов, но и для работ по перекопке отходов с песком для прекращения процесса тления, — отметил Олег Поляков.

Он также добавил, что 22 августа на свалку, которая горит уже не первую неделю, завезли ещё 47 машин инертных материалов — песка и пульпы. Общее количество завезенного инертного материала составляет более 7,8 тысяч тонн. Работы по перекопке и отсыпке территорий полигона продолжаются.