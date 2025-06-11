На СВО погиб уроженец севера Карелии

В Костомукше простятся с двумя земляками, погибшими на спецоперации.

Сергей Токарь, житель города Костомукша на севере Карелии, погиб в ходе проведения спецоперации. Об этом сообщил глава Костомукшского округа Сергей Новгородов.

«Костомукша простится с еще одним нашим земляком — Токарем Сергеем, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения С. О. От себя лично хочу выразить глубочайшие соболезнования родным и близким героя. Вечная память! Скорбим вместе с вами», — написал глава округа.

Прощаться с бойцом будут 18 июня в православном храме в 14.00, похороны начнутся в 15.00.

Ранее, также сегодня, 16 июня, Сергей Новгородов сообщил о гибели еще одного жителя Костомукши.