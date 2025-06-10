В Петрозаводске камеры на вокзале помогли найти телефонного вора

В Республике Карелия закончилось расследование кражи телефона на железнодорожном вокзале.

Мужчину будут судить по статье о краже со значительным ущербом, за которую максимальный срок до пяти лет тюрьмы. Дело передали в суд для рассмотрения. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по Северо-Западу.

В мае мужчина украл телефон, который нашел на сиденье в здании железнодорожных касс. Вором оказался 54-летний житель Прионежского района. Пока никто не видел он украл гаджет пенсионерки и скрылся с места преступления. Нарушитель выбросил сим-карту и сохранил чехол, на котором был банковский платежный стикер. Подойдя к дому, он спрятал нажитое в камнях поблизости.

Позже оказалось, что телефон на сиденье забыла 71-летняя пенсионерка. Когда она вернулась за ним, его уже не было. Петрозаводчанка обратилась к транспортным полицейским и написала заявление о розыске пропавшего телефона. После просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники выяснили, кто украл гаджет. Ущерб оценили более чем в 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали вора в этот же день, телефон изъяли и вернули хозяйке. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.