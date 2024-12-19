На территории Калевальского района ввели режим повышенной готовности

Поселок Боровой остался без воды в связи с прорывом водопроводных труб.

В связи с аварией на объекте водоснабжения (прорыв водопроводных труб) в поселке Боровой, повлекшей за собой нарушение условий жизнедеятельности более 90 человек, на территории Калевальского района с 13.00 20 декабря 2024 года был введен режим «Повышенная готовность», сообщили в паблике администрации района.

По оценке администрации, окончание работ по устранению нарушений условий жизнедеятельности населения п. Боровой, связанной с прекращением подачи воды в многоквартирные дома, ожидается к вечеру субботы 21 декабря 2024 года.

Единая дежурно-диспетчерская служба Калевальского района (ЕДДС): тел. 8 (81454) 4-17-86.