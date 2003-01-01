На территории Карелии действует всего один лесной пожар

Последнее возгорание зафиксировано в Суоярвском районе.
По состоянию на утро 12 августа в Карелии остался всего 1 лесной пожар, действующий на территории Суорявского района, сообщили в Минприроды республики. После локализации возгорания его площадь составила 3,9 гектара.
— Кроме того, вчера вечером в Беломорском округе специалисты потушили крупный лесной пожар площадью 702 га. Угрозы населенным пунктам не было. Всего в ликвидации возгорания было задействовано 58 человек. Тушение осложняли порывы ветра, сложный рельеф и длительное отсутствие осадков, — рассказали в ведомстве.
Там также напомнили, что запрет на посещение карельских лесов продлён до 18 августа включительно.
Ранее мы писали, что инспекторы Водлозерского парка почти неделю боролись с огнём на природоохранной территории.