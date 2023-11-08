На территории Нововилговского сельского поселения Карелии объявили карантин по бруцеллезу

На территории запретили проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.

На территории Нововилговского сельского поселения выявили бруцеллез в пробах материала, полученных от собак, в связи с чем Министерством сельского и рыбного хозяйства Карелии был установлен карантин, сообщили в паблике ведомства 8 ноября.

На данный момент на территории запретили проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.



«Бруцеллез у животных нередко протекает в скрытой, латентной форме. После проникновения в организм бруцеллы с кровотоком переносятся во внутренние органы, в которых происходит образование новых очагов инфекции. При этом наиболее часто поражается опорно-двигательная, репродуктивная, мочеполовая системы. Иммунные реакции, развивающиеся при бруцеллезе, не обеспечивают достаточного бактериологического очищения организма», — написали в источнике.



Наиболее частыми проявлениями бруцеллеза у собак являются:

• снижение физической активности;

• ухудшение общего состояния;

• орхиты, эпидимиты, аборты;

• увеличение региональных лимфоузлов;

• расстройство пищеварительных процессов, снижение аппетита;

• нарушение в работе почек (нефриты), печени;

• артриты, шаткая походка, хромота.



Как подчеркнули в сообществе, при обнаружении признаков заболевания у своих животных необходимо обратиться к ветеринарному специалисту.

Получить консультацию по данному вопросу можно, в том числе, в ГБУ «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» по следующим адресам: г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 24, тел. (8142) 74-88-63; пр. Лесной, д. 51-Б, тел. 89214591343.