На территории петрозаводской школы создадут "Музей под открытым небом"

Идея принадлежит родителям учащихся школы № 32. Их проект поддержали на федеральном уровне.

Школа вошла в число победителей конкурса инициатив родительских сообществ и получит денежную премию, рассказала на своей странице в ВК глава Петрозаводска.

«На пришкольной территории создадут „Музей под открытым небом“. Он расскажет историю района Сулажгорский кирпичный завод. Вместе с жителями дети создадут аллею памяти, для учащихся начальных классов и дошкольных групп будут проводить экскурсии», — написала Инна Колыхматова.

Добавим, что школа № 32 находится в микрорайоне Сулажгорский кирпичный завод. Само здание построили в 1957 году. В 2027 году ее ждет капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования», ранее сообщала глава города.

Также в числе победителей гимназия Костомукши. Жюри конкурса оценило родительскую инициативу по реализации проекта «Семейный дозор». Обе школы получат от 200 до 500 тысяч рублей.

Конкурс инициатив родительских сообществ проводит Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России. В этом году на реализацию родительских идей выделят порядка 700 млн рублей. На конкурс было подано более тысячи заявок.