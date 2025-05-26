здоровье работа экология
реклама на сайте
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20

На территории петрозаводской школы создадут "Музей под открытым небом"

Новости. Общество
20:00, 30 Мая 2025
фото: © Инна Колыхматова / VK

Новости партнеров

Идея принадлежит родителям учащихся школы № 32. Их проект поддержали на федеральном уровне.

Школа вошла в число победителей конкурса инициатив родительских сообществ и получит денежную премию, рассказала на своей странице в ВК глава Петрозаводска.

«На пришкольной территории создадут „Музей под открытым небом“. Он расскажет историю района Сулажгорский кирпичный завод. Вместе с жителями дети создадут аллею памяти, для учащихся начальных классов и дошкольных групп будут проводить экскурсии», — написала Инна Колыхматова.

Добавим, что школа № 32 находится в микрорайоне Сулажгорский кирпичный завод. Само здание построили в 1957 году. В 2027 году ее ждет капитальный ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования», ранее сообщала глава города. 

Также в числе победителей гимназия Костомукши. Жюри конкурса оценило родительскую инициативу по реализации проекта «Семейный дозор». Обе школы получат от 200 до 500 тысяч рублей. 

Конкурс инициатив родительских сообществ проводит Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России. В этом году на реализацию родительских идей  выделят порядка 700 млн рублей. На конкурс было подано более тысячи заявок.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.05.2025, 09:00
На популярнейшем у туристов острове в Карелии запретили ставить палатки
27.05.2025, 10:20
Сергей Жуков отметил день рождения в Карелии
28.05.2025, 16:50
9-летний петрозаводчанин попал в реанимацию после укуса клеща
27.05.2025, 20:00
В районе кладбища в Вилге пройдут археологические раскопки
29.05.2025, 18:40
Умер народный артист Карелии Александр Лисицын
24.05.2025, 21:45
«Ожидается половина месячной нормы осадков»: о невероятном дожде предупредили жителе Петрозаводска

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Танцевальный чемпионат Northern Champ-2025
26.05.2025 17:05
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение