На территории района Карелии, где находится большинство колоний, появился памятник начальнику СИЗО

Торжественное открытие памятника первому начальнику следственного изолятора № 2 Владимиру Склютову состоялось в Сегеже.

Об этом сообщили в УФСИН Карелии.

Установку мемориальной доски приурочили к празднованию Дня ветеранов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и 35-летию со дня образования сегежского СИЗО.

«Открытие мемориальной доски в честь Владимира Александровича Склютова — это дань уважения и памяти ветерану уголовно-исполнительной системы, профессионалу и человеку с большой буквы, на чьем примере беззаветного служения Родине будет учиться ещё не одно поколение сотрудников», — сказал на церемонии открытия мемориала начальник УФСИН Александр Терех.

Ранее в Карелии были установлены памятники еще трем руководителям и сотрудникам исправительных учреждений республики.