На транспортную реформу Петрозаводска потратят еще 168 млн рублей

В проекте главного финансового документа региона прописана внушительная сумма на обновление транспорта в карельской столице.

В среду, 6 декабря члены профильного комитета Заксобрания Карелии рекомендовали принять поправку в бюджет республики на 2024 год, предусматривающую дальнейшую работу транспортной реформы Петрозаводска.



Речь идет о сумме в 168,1 млн рублей. Отметим при этом, что владельцы старых ПАЗиков в судах пытаются сорвать обновление городского транспорта.



Так, 4 числа Верховный суд Карелии рассмотрел административное дело, истцами которого выступили: ООО «Автосити», ООО «АТП- 2», ООО «АТП-3», ООО «АТП-4 Тосноавто», ООО «АТП», ООО «Транспортная компания».



Ранее спор рассматривал Петрозаводский городской суд, который разрешил ПАЗам вернуться на старые маршруты.



Но Верховный суд республики отменил это решение и направил административное дело в горсуд на новое рассмотрение.