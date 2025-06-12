На трассах Карелии за полтора месяца произошло 16 ДТП с дикими животными

В Карелии участились случаи выхода лесных зверей на трассы.

За два неполных месяца на дорогах республики произошло 16 ДТП с участием диких животных. В мае зарегистрировано восемь таких аварий. Об этом сообщили в ГАИ республики.

В мае сбили двух кабанов, медведя и пять лосей, а в июне зафиксировано шесть ДТП с лосями. В ГАИ отметили, что особую опасность представляют неожиданные выходы животных на дорогу, которые часто приводят к серьезным повреждениям автомобилей и гибели зверей.

Подобные инциденты фиксируются по всей республике, включая окрестности Петрозаводска. Водителей призывают соблюдать осторожность на загородных трассах, особенно в темное время суток.

Напомним, ранее сообщалось, что за одну неделю пять лосей попали под колеса автомобилей на дорогах республики. Лосей сбили водители в Прионежском, Олонецком, Кондопожском районах и Сегежском округе.